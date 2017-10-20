علق الاتحاد السعودي لكرة القدم على الصورة التي أظهرت عاملاً من جنسية آسيوية وهو يرتدي لباساً “غير لائق” خلال إحدى مباريات الدوري أمس (الخميس)، محملاً شركة صلة الرياضية مسؤولية المشهد.
وقال الاتحاد السعودي إن ظهور أحد العاملين الآسيويين خلال مباراة القادسية والفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بلباس لا يليق باسم وقيمة ومكانة الدوري، تتحمل مسؤوليته كاملاً شركة صلة الرياضية؛ كون التعاقد معها ينص على إظهار الدوري بمستوى عالٍ من التنظيم، ووفق معايير دقيقة في جميع التفاصيل.
وشدد على أنه سيباشر إيقاع الغرامة ضد الشركة لمخالفتها العقد، داعياً إياها إلى ضرورة عدم التهاون في كل ما يرتبط بإظهار الدوري السعودي بما يليق به.
ولقيت صورة العامل الآسيوي تداولاً واسعاً خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حادة لها لتأثيرها على سمعة الدوري السعودي.وفق “أخبار 24”.
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