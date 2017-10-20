وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتأسيس شركة موحدة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي، قبل نهاية العام الجاري 2017.
ويجري العمل حالياً على إجراءات إنشاء الشركة التي ستحمل اسم “الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي”، وستتخذ من الرياض مقراً، في الوقت الذي تعمل فيه لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن البنوك والمصارف وشركات التمويل على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتأسيس الشركة.
كما تسعى اللجنة لاستكمال المتطلبات النظامية لمختلف الجهات المعنية، ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار، واعتماد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وإصدار السجل التجاري وغيرها من الإجراءات النظامية اللازمة.
وحصلت الشركة التي يتوقع أن تباشر أعمالها نهاية العام الجاري على موافقة مؤسسة النقد، وستعمل على تحقيق أهداف أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في المحافظة على سلامة القطاع المالي واستقراره وعدالة التعاملات فيه وضمان حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر.وفق “أخبار 24”.
ويجب على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط الإيجار التمويلي في المملكة، التي يبلغ عددها أكثر من 40 مصرفاً وبنكاً وشركة تمويل، المساهمة بالشركة، التي ستبدأ أعمالها أواخر السنة الحالية.
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