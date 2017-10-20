كشف المشرف العام على برنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان عبدالله النمري، أن البرنامج أبرم منذ الإعلان عنه خلال العام الجاري، اتفاقيات لإنشاء نحو 15 ألف وحدة سكنية، بالتعاون مع القطاع غير الربحي، و24 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع جمعيات الإسكان التعاوني.
وأكد النمري أن الوحدات السكنية التي سيبدأ تنفيذها خلال الفترة القادمة، تستهدف ذوي الدخل المنخفض والمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، أو من في حكمهم.
وبيّن أن برنامج الإسكان التنموي يعتمد على مبادرتين، الأولى مبادرة الإسكان الميسر، وتهدف إلى توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن لا ينطبق عليهم شروط الحصول على سكن بمقابل مادي، والثانية الإسكان التعاوني، وتستهدف دعم تأسيس جمعية تعاونية للإسكان، تضم فئات متجانسة ومخصوصة.وفق “أخبار 24”.
وأفاد النمري أن الصندوق الوقفي للإسكان يأتي كخطوة في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني وزيادة الموارد المالية عبر الأوقاف، وذلك بإنشاء صندوق وقفي يتيح للجميع المشاركة فيه.
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