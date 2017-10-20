أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي التابع لوزارة الصحة أن العلاج بالطاقة ممنوع في المملكة لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، محذراً من التعامل مع مدعي العلاج بهذا النوع أو الانسياق خلف إعلاناتهم المضللة.
وقال المركز إن المقام السامي وافق على توصيات بمنع ممارسة نشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه في المملكة، وكذلك منع استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة به أو بالتدريب عليه.
وشدد على أن هذا النوع من العلاج يفتقد لأية أدلة منهجية علمية في الطرق الخاص به، إلى جانب منافاته مع المعايير العلمية لإثبات فعالية العلاجات التي تستخدم على الإنسان، داعياً المهتمين إلى عدم الالتحاق بالدورات التدريبية الخاصة بتعليم هذا النوع من العلاج.وفق “أخبار 24”.
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