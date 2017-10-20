تمكنت القوات السعودية المشتركة أمس (الخميس)، من القضاء على أكثر من 20 عنصراً تابعاً لمليشيات الحوثي وقوات الحرس الجمهوري للمخلوع علي عبدالله صالح، كما قضت على عدد آخر خلال تصديها لهجوم قبالة الحدود الجنوبية بنجران.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن المدفعية السعودية وطائرات الأباتشي شنت هجوماً على عدد من الكهوف والمخابئ التي يحتمي فيها عناصر المليشيات الحوثية أسفرت عن مقتل العشرات منهم، إلى جانب تدمير مستودع للأسلحة ومخزن للصواريخ وعدد من المركبات العسكرية والأهداف المتحركة والثابتة.
وفي السياق نفسه، نجحت القوات السعودية في صد هجوم للميليشيات الحوثية قبالة الحدود، حيث قتلت عدداً منهم ودمرت 4 مركبات عسكرية، إلى جانب تدمير عدد من المخابئ والكهوف التي تستخدمها المليشيات في الاختباء فيها وتنفيذ عملياتهم.
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