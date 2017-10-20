نجحت فتاة في إتمام حفظها لكتاب الله كاملاً من خلال التسميع عبر الهاتف بأحد البرامج القرآنية التي يطلقها مجمع نورين النسائي في الرياض.
وأوضحت الفتاة وتدعى دليل المناع وفقاً لـ”تواصل”، أنها قررت الاستفادة من برنامج التسميع عبر الهاتف بدور تحفيظ القرآن الكريم لتتمكن من حفظ كتاب الله كاملاً في 5 سنوات.
وأشارت إلى أن ورد الحفظ اليومي يتراوح بين وجهين كاملين إلى 5 أوجه حسب أوقات فراغها، مبدية سعادتها لتمكنها من إنجاز مهمتها خلال تلك السنوات، ومقدمة الشكر لمعلمتها عبر الهاتف “منال” لمساندتها إياها حتى إتمام حفظ القرآن.
يشار إلى أن مشروع التسميع عبر الهاتف التابع لمجمع نورين النسائي حقق نجاحات كبيرة منذ انطلاقه قبل أكثر من 10 سنوات، حيث تجاوزت عدد الخاتمات لكتاب الله أكثر من 70 خاتمة، كما تجاوز عدد المستفيدات في كل دورة 256 طالبة من 51 مدينة داخل المملكة وخارجها.
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