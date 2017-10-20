ألقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة أمس الأول (الأربعاء) القبض على 3 مقيمين من جنسية آسيوية تخصصوا في تزوير الإقامات، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وبيّن الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أن الدوريات السرية بمحافظة جدة اشتبهت في مقيم بالعقد الثالث من عمره لتواجده في مكان منزو وظهور علامات الريبة عليه، لافتاً إلى أنها اتبعت الإجراءات الأمنية وقامت بتفتيشه حيث عثرت بحوزته على 3 إقامات مزورة.
وأشار إلى أن المتهم اعترف للدوريات بقيامه بتزوير تلك الإقامات بمشاركة اثنين آخرين من بني جلدته، موضحاً أن رجال الأمن سارعوا إلى اقتحام مقر سكنهم وضبط البقية وتحريز الأدوات التي يستخدموها في التزوير.وفق “أخبار 24”.
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