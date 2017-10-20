ذكرت مصادر صحفية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمر بترقية الرقيب أول ذعار الحربي إلى رتبة ملازم، مكافأة له على تمكنه من قتل الإرهابي الذي اعتدى على النقطة الأمنية التابعة لقصر السلام بجدة مؤخرا.
وكان الإرهابي منصور العامري، قد هاجم النقطة الأمنية بعد ترجله من سيارة وقام بإطلاق النار على أفراد الأمن في النقطة، متسبباً في استشهاد وكيل رقيب حماد المطيري، والجندي أول عبدالله السبيعي، قبل أن يتمكن الرقيب أول ذعار الحربي من التصدي له وقتله.وفق “أخبار 24”.
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