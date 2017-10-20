قامت متوسطة أبي دجانة بتفعيل يوم الغذاء الصحي وذلك يوم الأثنين الموافق ١٤٣٩/١/٢٦بإشراف الأستاذ ناصر العموش، حيث ركّز البرنامج على الفواكه والتمر والحليب، ووضح أهمية كل منها وتم تقديمها للطلاب لتناولها والاستفادة من القيمة الغذائية الموجودة فيها، كما أبرز البرنامج أضرار السمنة على الجسم و تأثير الغذاء الصحي في ذلك.
خلال البرنامج ألقى الأستاذ علي القحطاني و المرشد الطلابي الأستاذ ناصر المكاوني كلمة حثوا فيها الطلاب على الغذاء الصحي وفوائده للجسم.
كما قام جماعة النادي العلمي برئاسة الأستاذ عبدالرحمن الحبابي بتوزيع مطويات و نشرات توعوية عن أضرار السمنة و أهمية التغذية السليمة وذلك بدعم من مجمعات التعاون الطبية.
الجدير بالذكر أن هذا اليوم كان برعاية من مصنع مياه موارد ومصنع سنا النخيل للتمور والذيابي للفواكه والخضار.
وتم في نهاية البرنامج شكر هؤلاء الرعاة من قبل قائد المدرسة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر التميمي، على ماقدموه من دعم.
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