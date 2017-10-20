(( حددت الجمعية الخيرية بالدلم مزاد التمور السنوي يوم السبت 1 / 2 / 1439هـ الساعة الرابعة عصراً في مقر المستودع الخيري بالدلم ، حيث يشتمل على أجود أنواع التمور الموجودة بالمحافظة وللاستفسار الاتصال على الرقم : 0556644036 . ))
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