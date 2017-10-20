أقامت الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) لقاءً تعريفياً لسيدات وشابات الأعمال بغرفة الشرقية ، بهدف التعريف بدور الجمعية وأبرز مشاريعها في مجال حفظ النعمة .
وكان في استقبال وفد سيدات اعمال الشرقية أمين عام الجمعية عبدالعزيز النغيثر والمدير التنفيذي فيصل الشوشان ومدير العلاقات العامة محمد العصيمي ، فيما ضم وفد سيدات اعمال الشرقية كل من مناهل الحمدان عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية و رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال وشعاع الدحيلان رئيسة لجنة المشاغل ونائبة رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال
وموضي الدعزاز نائبة لجنة المشاغل والعنود الرماح رئيسة المجلس التنفيذي لشابات الاعمال و نورة المقطيب عضو المجلس التنفيذي لشابات الاعمال ورشا التويجري عضو المجلس التنفيذي لشابات الاعمال و رند البسام المجلس التنفيذي لشابات الاعمال و هند الزاهد مديرة مركز سيدات الاعمال و ندا العبدالقادر مشرفة وحدة العلاقات العامة بمركز سيدات الاعمال .
وقدم المدير التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان عرضاً مرئياً عن ابرز اعمال الجمعية ومشاريعها في مجال حفظ النعمة ونشر ثقافتها ، وذكر الشوشان بأن إطعام تمكنت من حفظ أكثر من خمسة ملايين وجبة من الهدر وايصالها للمستفيدين في المنطقة الشرقية والرياض وجدة ، وأن أعمال الجمعية مستمرة في تقديم المحتوى التثقيفي للمجتمع بالشراكة مع الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية من خلال فريق عمل محترف يضم أكثر من مائة موظف والفي متطوع ومتطوعة .
وأوضح الشوشان بأن مجلس ادارة الجمعية يبدي اهتماماً كبيراً بالمشاريع الاستراتيجية التي تمكن الجمعية من تأدية أعمالها بالشكل السليم ، ونتج عن ذلك الاهتمام بناء مشروع وقفي ضخم يضمن استدامة مشاريع إطعام في مجال حفظ النعمة .
بدوره أشار أمين عام الجمعية عبدالعزيز النغيثر في اللقاء المفتوح مع سيدات الأعمال بأن الجمعية مقبلة على المزيد من المشاريع التثقيفية التي تستهدف كافة فئات المجتمع وبالأخص طلاب وطالبات المدارس ، مؤكداً بأن إطعام حريصة على توطيد علاقتها بالمجتمع ، والشركات ، وعلى ضوء ذلك سعت إطعام على ابرام الشراكات النوعية مع القطاعين الحكومي و الخاص .
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“إطعام” تقيم لقاءً تعريفياً لسيدات وشابات الأعمال بغرفة الشرقية
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
أقامت الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) لقاءً تعريفياً لسيدات وشابات الأعمال بغرفة الشرقية ، بهدف التعريف بدور الجمعية وأبرز مشاريعها في مجال حفظ النعمة .
أقامت الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) لقاءً تعريفياً لسيدات وشابات الأعمال بغرفة الشرقية ، بهدف التعريف بدور الجمعية وأبرز مشاريعها في مجال حفظ النعمة .
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