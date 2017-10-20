خاض شاب سعودي تجربة العمل في مجال “السطحات” لعدة أيام، مجريا حوارات مع سعوديين أكدوا له أن بالإمكان أن تفتح هذه المهنة بيتا وأن تموله بدخل شهري عالٍ.
وأجرى الشاب، ويُدعى هيثم، التجربة، حيث أخذ سطحة بمساعدة شاب، وبدأ في تجربة حظه، لينقل سيارة بـ1300 ريال من الرياض إلى جدة في رحلة واحدة استغرقت نصف يوم، فيما أخذ 3500 ريال على رحلة دولية من الرياض وحتى دبي استغرقت يوما.
وحاور هيثم شابا سعوديا يعمل في مهنة “السطحات”، حيث أكد له أن بإمكانه تحقيق 30 ألف ريال شهريا، لولا التزاماته العائلية، فيما قال آخر إن المشاوير الخارجية مدرة للربح بشكل أكبر من الداخلية، وإن كانت تتطلب جهدا أكبر.
وأبرزت التجربة أن السطحات مهنةٌ يعمل فيها سعوديون منذ زمن طويل، حيث حاور رجلا يعمل فيها منذ 18 عاما، مطالبا بضرورة سعودة القطاع، ومؤكدا أن على المرور أن يعتمد على السعوديين لتحميل السيارات في الحوادث، عوضاً عن اللجوء للأجانب. وفق”أخبار24″.
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