وجد فيديو الطفل مازن كوفي الذي أظهر فيه فرحته بمنزله الشعبي الجديد تفاعلا شعبيا كبيرا ورغبة في مساعدته ومعرفته، ليخرج الطفل ووالدته ويحكيا شطرا من حياتهما والإثارة التي عاشاها مع انتشار الفيديو.
وقالت والدة مازن، في لقاء مع “يا هلا” على “خليجية” إنها تفاجأت أثناء استيقاظها من النوم باتصالات وكثير من رسائل الواتساب، و”وصلتني طلبات من ناس يريدون أن يساعدونا”.
وأوضحت أنها تفاجأت ذات يوم وهي جالسة بفقدان بصرها دون مقدمات، لتراجع المستشفى الذي عالجها بإبرتين ساهمتا في تحسن حالتها، مؤكدة أنها لا تستطيع الرؤية الآن بوضوح، وإنما تميز الألوان والأشكال.
وقالت: “أشكر الشعب السعودي والخليجي جدا، وأنا أكون صريحة معك، ماني مصدقة إلى الآن اللي حصل وهذي حصيلة دعواتي اللي أدعيها في كل سجود أن ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب”.
وأردفت أن مازن وإخوته قنوعون بطبيعتهم، وأنهم اعتادوا على أسلوب معيشتهم، حيث إنها إذا كانت تملك أموالا فستجلب لهم ما يريدون، وإلا فإنهم يرضون بالمقسوم لهم ولا يعترضون.
من جانبه، قال الطفل مازن إن التعليقات الإيجابية كانت أكثر من السلبية، مقدماً شكره لكل من دعموه، مبدياً ذهوله من زيادة عدد متابعيه في “يوتيوب” ليصلوا إلى 40 ألف شخص. وفق”أخبار24″.
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