غادرت طائرات القوات الجوية السعودية، اليوم (الخميس)، من قاعدة الملك عبدالعزيز إلى قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات، حيث تشارك في تمرين “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017”.
واستقبل قائد مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن لفاء المطيري الطائرات السعودية لدى وصولها القاعدة الجوية الإماراتية. وفق”أخبار24″.
وأكد المطيري على أهمية المشاركة السعودية في التمرين مع باقي الدول الشقيقة والصديقة، حيث يتم تنفيذ طلعات جوية مختلطة، لرفع مستوى الجاهزية القتالية بأعلى درجات للسلامة، لإظهار قوات المملكة بمظهر متطور ومتميز وعالمي.
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