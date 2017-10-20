استقبل عدد من الوزراء والنواب في مجلس الأمة الكويتي، رئيس المجلس مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له، بعد عودتهم من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، احتفاءً بما فعله مع الوفد الإسرائيلي.
وكان في استقبال الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري وعدد من الوزراء، تقدمهم وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام عبدالحكيم السبتي.
يشار إلى أن الغانم شن هجوماً عنيفاً على الوفد الإسرائيلي أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني، واصفاً إياه ودولته بالإرهابية وقاتلة الأطفال، ومطالباً بطرده، وهو الأمر الذي تفاعل معه الكثير من البرلمانات داخل القاعة. وفق”أخبار24″.
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