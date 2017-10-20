ذكرت اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، أن هناك 8 إضافات جديدة للسيارات النسائية المتوقع إدخالها للسوق السعودي خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن بعض الوكالات تجري حالياً دراسات لمعرفة المواصفات المطلوبة من المرأة ليتم رفعها للشركات المنتجة.
أوضح ذلك رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل أبوشوشه، مبيناً أن من بين الإضافات المطلوبة، اللون الخارجي، الإكسسوارات الخارجية، اختلاف المقاعد، مكانا للمكياج، الإكسسوارات الداخلية، اللون الداخلي، مقاس وشكل المقود، مكان للحقيبة.
وأضاف بحسب “الوطن” أن بعض الوكالات تطلب سيارات محددة للمرأة، من ناحية الماركة والموديل واللون وغيرها من المواصفات المرغوبة من قبل النساء، ولكن سيتم توزيعها في السوق السعودي ابتداءً من عامي 2018 و2019، شريطة تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بالمملكة.
وأفاد أبوشوشه بأن أبرز الاختلافات بين المركبات الرجالية والنسائية ستكون في اللون الداخلي والخارجي للسيارة، علاوةً على الإكسسوارات الداخلية، إضافة إلى أن المقاعد ستكون أكثر راحةً، متوقعاً ارتفاع حجم مبيعات المركبات بنسبة 15% خلال عام 2019.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج