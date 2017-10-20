روى الشاب عبدالله الخشرمي قصة التغريدة التي جعلت الشركات تنهال عليه بالعروض، وكيف ساهم في انتشار تغريدته هذا الانتشار الواسع، رادا على من اتهموه بأن ما فعله مجرد تسويق.
وقال الشاب إنه لم يكن يتوقع كل هذا التفاعل، حيث بدأها برد على الاقتصادي برجس البرجس يشكو فيه من عنائه في البحث عن شقة، ليقوم باقتباس تغريدة الشركة التي عرضت عليه مسكنا، ليرى ردة الفعل، قائلا “خلال 10 دقايق الموضوع ما صار في السيطرة”، بسبب كثرة العروض التي انهالت عليه، آخرها من هيئة الرياضة التي قدمت له دعوة شخصية مع مرافق، شاملة التذاكر والسكن لحضور مباريات المنتخب في كأس العالم.
وأوضح أن الشركة وفرت له شقة بالفعل، واشترطت الشركات الأخرى توفر شقة لتلبي وعودها له، مؤكدا أن ما حدث له ليس “حظا” وإنما “توفيق”، وأنه لم يقُم بذلك “تسويقا” لشركات معينة، وأن من تابع القصة يتضح له أن ما حدث لم يكن ممنهجا، مشددا: “لدرجة ان الناس هي اللي قاعدة تعلمني وش اللي يجيني لأني نفسي ما كنت مركز وش اللي قاعد يصير”.
وما زالت شركات وشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي تتداخل في الموضوع، آخرهم كان إمام جامع المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، الذي كتب على حسابه بـ”تويتر” تعليقا على الموضوع: “بعد كل هذا أكيد بتجيك عين، الرقية علينا!”.
اللقاء كامل مع صاحب #شقة_الخشرمي
يتحدث عن افعال وتجاوب اصحاب محلات في تقديم العروض المجانية#صباح_السعوديةpic.twitter.com/W9lWxtZVnT
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