توعّد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم (الخميس)، الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية بدحرٍ وشيكٍ كما قُضي على “داعش”.
وكتب السبهان تغريدته بعد زيارته منطقة عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة السورية، أمس الأول، والتي قال فيها: “تحدثوا بكل طاقاتكم وحركوا جميع مشاريعكم فقريبا الصمت سوف يطبق.والارهاب واهله الى مصيرهم المحتوم كما قضي على داعش سيقضى على اخواتها باذن الله”. وفق”أخبار24″.
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