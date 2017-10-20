كشف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عن بعض أهداف إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف، الذي أمر خادم الحرمين بإنشائه الأسبوع الماضي وتكوين مجلس علمي له يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم.
وقال المعجب إن من أهداف إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف، كشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول الكريم من خلال دراسة وتمحيص وتصحيح هذه المفاهيم على أيدي جمع من العلماء البارزين، ونبذ ما يُفترى عليه -صلى الله عليه وسلم- من أكاذيب وتلفيق لأحاديث باطلة ومنكرة وضعيفة.
وأفاد في تصريح له اليوم (الخميس) بأن المجمع سيسهم في نشر الفكر المعتدل في أوساط الشباب وتحصينهم من الغلو والأفكار المتطرفة، وتصحيح صورة الإسلام ونشر تعاليم الدين الصحيح، كما سيكون له دور في إحياء السنة النبوية الشريفة والدفاع عنها أمام هجمات الأعداء، وسيعزز من دور المملكة في ريادة العالم الإسلامي.وفق”أخبار24″.
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