أعلنت إدارة نادي الهلال، اليوم الخميس، عن توصلها إلى اتفاق نهائي مع شركة “المملكة القابضة” لتكون بموجبه الشريك الرئيسي للنادي لمدة ثلاثة أعوام.
وأوضح النادي في بيان أن الاتفاق تم بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة، مشيرا إلى أن شعار الشركة سيظهر على صدر قميص النادي.
وأضاف أنه ستقام مراسم توقيع العقد الأسبوع المقبل، حيث تم تأجيل الكشف عن أي تفاصيل إضافية تخص الشركة حتى ذلك الموعد.وفق “أخبار 24”.
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