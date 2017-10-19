أعلنت شرطة الرياض اليوم (الخميس) القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على مقيم ويسرقه في وضح النهار ومن ثم الهرب في مركبة مع آخرين، موضحة أنه حدث سعودي الجنسية.
وأكد الناطق الإعلامي بالشرطة أنه نظرا لأهمية الحادثة وجرأة الجناة على الأموال والأنفس المعصومة، فقد قامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق عمل على قدر عالٍ من الكفاءة و الخبرة؛ عمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة.
وأوضح أن فريق العمل تمكن في وقت قياسي من ضبط المتهم الذي ظهر في المقطع (حدث سعودي الجنسية)، حيث جرى إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية، وبعرضه على المجني عليه استطاع التعرف عليه في الحال.
وبيّن أنه بسماع أقواله أقر بما نُسب إليه ومشاركته لآخرين في واقعة السلب (جارٍ العمل على ضبطهما)، حيث جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.وفق “أخبار 24”.
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