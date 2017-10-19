أصدرت إمارة المنطقة الشرقية بياناً اليوم الخميس، يتعلق بإيقاف الجهات الأمنية موظفاً بالإمارة على خلفية تورطه في تهم فساد، ومخالفات للأنظمة.
وقال المتحدث الرسمي للإمارة في البيان إن الجهات المختصة، باشرت إجراءات الضبط والتحقيق في هذه الحادثة، وما زالت القضية منظورة أمام الجهات المختصة.
وأشار إلى أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه تؤكد دائماً على القضاء على أشكال الفساد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي أمر مخالف للأنظمة.
في السياق ذاته ذكرت مصادر أن الموظف المقبوض عليه تورط في تسهيلات لرجل الأعمال الشهير الذي ألقي القبض عليه أمس في الخبر، مشيراً إلى أن الموظف ساهم بتدخلاته وصلاحياته التي يتمتع بها في تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الموجَّهة للمتهم، وتعطيل الإجراءات النظامية في هذا الشأن.وفق “أخبار 24”.
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