يفتقد الاتحاد لخدمات ثنائي الفريق أحمد عسيري وفهد المولد في لقاء السبت المقبل ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويواصل ثنائي الاتحاد برنامجه العلاجي مع التأكد من غيابهم عن لقاء الأهلي.
و بدأ المهاجم عبد الرحمن الغامدي في الإعداد اللياقي بعد تعرضه لإصابة قوية قبل بداية الموسم الرياضي، أثناء تواجد الفريق في معسكر لندن.
وإلى فريق المدرب سيرجي ريبيروف لن يعول على خدمات حارس الفريق ياسر المسيليم بعد إجرائه عملية جراحية إثر الإصابة بفتق في نسيج العضلات بجانب احتمالية ضعيفة لمشاركة قائد الفريق تيسير الجاسم. وفق”أخبار24″.
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