قرر نادي الهلال تقديم طلب رسمي إلى اتحاد كرة القدم لإعفاء لاعبيه من المشارَكة في معسكر المنتخب الوطني الأول المُقرَّرة إقامتُه في البرتغال في شهر نوفمبر 2017.
ويتضمن برنامج معسكر المنتخب في البرتغال، خوض مباراتين وديتين: الأولى أمام منتخب البرتغال يوم 10 نوفمبر. وهي مباراة يُنتظَر أن يشارك فيها النجم كريستيانو رونالدو مع بقية نجوم المنتخب البرتغالي. وفق”أخبار24″.
يأتي الطلب المُنتظَر من نادي الهلال بإعفاء لاعبيه من المشاركة في معسكر البرتغال بسبب تعارض موعد معسكر المنتخب مع المعسكر المقرر أن يقيمه الهلال في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في الفترة من 5 إلى 14 نوفمبر 2017، استعدادًا لخوض مواجهتَي الدور النهائي لدوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني.
ويريد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، بقاء لاعبيه تحت تصرُّفه؛ حتى يتمكَّن من تجهيز الفريق بالأسلوب الأمثل لمواجهة الفريق الياباني، سعيًا وراء الفوز بكأس دوري الأبطال الآسيوي. ويخشى دياز أن تؤدي مشاركة لاعبي فريقه في معسكر المنتخب إلى إجهادهم من جراء التدريبات وخوض المباريات الودية مع المنتخب، فضلًا عن إجهاد السفر من أوروبا وإليها، بجانب احتمال تعرُّض اللاعبين لخطر الإصابات، وهو الاحتمال الذي يرغب دياز في تجنيب لاعبيه خطر التعرُّض له.
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