لم يفق الأهلاويون من صدمة رحيل المدافع الدولي قائد المنتخب أسامة هوساوي بكل تداعياته السالبة على فريقهم إلا وتواترت أنباء خلال الأيام الماضية عن وجود مفاوضات «غير رسمية» تجمع المدافع الدولي معتز هوساوي الذي شكل ثنائيا صلبا مع المنتقل للهلال كانت ثماره عودة الأهلي للدوري بعد غياب طويل وفوزه ببطولتي كأس الملك وكأس السوبر في العام نفسه؛ بأندية عدة.
الخبر الصادم ذكر أن أندية عدة ترغب في ضم المدافع المتألق لصفوفها نظير ما يتمتع به من إمكانات فنية عالية جدا، ما أثار القلق في نفوس جماهير النادي التي تنتظر عودة فريقها إلى واجهة البطولة الأقوى في روزنامة المسابقات السعودية.
«عكاظ» بدورها بحثت عن حقيقة انتقال المدافع الدولي من أروقة النادي «الملكي»، إذ نفت مصادر مقربة من البيت الأخضر الخبر ذلك جملة وتفصيلا، ووصفته بالشائعة التي تهدف إلى زعزعة استقرار الفريق الذي يتصدر ترتيب دوري المحترفين حاليا، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة لا من قريب ولا بعيد، وأن المدافع الصلب مستمر ضمن صفوف «الملكي».
هوساوي الذي هاتفته «عكاظ»، أكد من جانبه أنه لا علم له بتلك المفاوضات التي خرجت عبر بعض وسائل الإعلام، مبينا أنه غير مهتم بتلك الأخبار التي تنشر حول مستقبله الكروي ولا يلقي لها بالا، مشددا على أن تركيزه منصب حاليا على «الديربي» أمام الاتحاد يوم السبت القادم وباقي منافسات الموسم الرياضي.
وحول عقده مع النادي الأهلي، قال هوساوي: «لسه بدري على هذا الحديث لأن الوقت ما زال مبكرا جدا لأجل دخولي الفترة الحرة، لكن أود أن أطمئن محبين النادي الأهلي وأقول لهم «الأولوية للملكي» كونه بيتي، وصعب جدا التخلي عنه أو الرحيل منه، ومتى ما أراد مسيرو الأهلي جلوسي معهم على طاولة المفاوضات فلن أتردد في ذلك بتاتا».
كما سألناه عن عودته لحاسة التهديف في هذا الموسم، فقال: «هذا توفيق من الله ثم بمساهمة زملائي اللاعبين». وفي جانب ذي صلة، رفض وكيل اللاعب وليد الشهري الحديث عن عقد معتز في الفترة الحالية، كونه لم يدخل الفترة الحرة، وذلك احتراما لسريان عقده مع «الملكي». وفق”أخبار24″.
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