أظهر مقطع فيديو اعتداء شخصين يُعتقد أنهما من جنسية أفريقية على مقيم آسيوي بالضرب وسلب ما بحوزته من نقود، والفرار من الموقع بسيارة يقودها آخر كان بانتظارهما.
وبدا في الفيديو أحد الشخصين وهو يقوم بتفتيش جيب المقيم ومن ثم ضربه على وجهه، فيما ظهر آخر وقام بأخذ محفظة المقيم التي كان رماها صاحبه على الأرض وفتحها واستولى على ما بداخلها من نقود ورماها له، قبل أن يستقلا سيارة يقودها ثالث ويغادروا الموقع.
وبرزت مؤخراً مطالبات بضرورة تكثيف الجهات الأمنية جهودها لوضع حد لمثل هذه الجرائم التي تكررت خلال الآونة الأخيرة، والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم. وفق”أخبار24″.
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