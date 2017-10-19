ألقت الدوريات الأمنية بمدينة جدة القبض على مقيم عربي خطط لسرقة أحد أجهزة الصراف الآلي، وضبطت بحوزته بعض المعدات التي كان ينوي استخدامها لكسر وسرقة الصراف.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة مكة المكرمة، أن إحدى الدوريات الأمنية اشتبهت أمس الأربعاء بإحدى المركبات، وعند محاولة استيقافها لاذ قائدها بالفرار، إلا أن الدورية تابعته وتمكنت من إجباره على التوقف، واتضح أنه مقيم من جنسية عربية، وبتفتيش المركبة وقائدها عُثر على معدات وأدوات تستخدم في الكسر والسرقة.
وأضاف الناطق، أن المقيم بعد التحقيق معه أقر بأنه كان ينوي كسر إحدى الصرافات الآلية البنكية وسرقة ما به من أموال، وأنه عندما شاهد الدورية خاف وهرب مبتعداً من المكان، مشيراً إلى أن المتهم جرى توقيفه والتحقيق معه لمعرفة مدى ضلوعه في جرائم أخرى، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج