اشتكى مواطن من ارتفاع قيمة فاتورة المياه لمنزله رغم أنه يسكن وحيدا، إضافة إلى أنه لم يكن متواجدا فيه آخر 4 أشهر.
وقال المواطن في مقطع فيديو تم تداوله، إنه يسكن في منزل مكون من دور وشقتين، وجاءته فاتورة المياه بقيمة 51 ألف ريال عن سنة كاملة.
وأشار إلى أنه من المستحيل وصول قيمة الفاتورة لهذا المبلغ الكبير، مطالبا بإعادة النظر فيها ومحاسبة المتسبب.
من جهتها دعت جمعية حماية المستهلك المواطن للتواصل معها عبر قنواتها الرسمية.
“الجمعية” تدعو صاحب المقطع أو من يستطيع الوصول إليه للتواصل معها مباشرة عبر الرقم:٨٠٠١١٦٠٠٨٧
أو عبر https://t.co/rrmDFHpRB5 pic.twitter.com/8Mczsb5xCd
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