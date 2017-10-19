أنقذت صيدلانية سعودية راكباً مسناً عمره 70 عاماً تعرض لوعكة صحية وأعراض جلطة قلبية مفاجئة على متن إحدى رحلات الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى تبوك مساء أمس.
وكان المسن، شعر بضيق في التنفس وتنميل في اليد وألم بالصدر أثناء الرحلة وفقاً لـ”سبق”، فأطلق طاقم الطائرة نداءً للبحث عن طبيب ضمن المسافرين، فاستجابت الصيدلانية خالدة العنزي، حيث تم نقل المسن لمقاعد الدرجة الأولى وقدمت له الإسعافات الأولية له، ثم تدخل طبيبان آخران، وجرى تقديم دواء للمسن لمنع حدوث ذبحة صدرية لديه.
وبحسب مصدر، فإن المسن بعد تقديم الإسعافات الأولية والدواء اللازم تحسنت حالته ونزل في مطار الأمير سلطان وهو في حالة جيدة، وكان المطار قد جهز سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.
من جانبهم، تقدم طاقم الرحلة وابن المُسن بالشكر للصيدلانية العنزي وللطبيبين على ما قاموا به من إنقاذ حياته.
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