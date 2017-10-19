عرض تقرير لموقع “وورلد فاكتس” 5 وسائل بسيطة يمكن لرب الأسرة أن يستخدمها لتوفير 6 آلاف دولار (22 ألف ريال سعودي) من نفقات العائلة سنويا.
وقال التقرير إن أولى الوسائل هي استخدام “الكاش” فقط في المصاريف وهو ما يساعد على التقيد بالميزانية الموضوعة، الأمر الذي يوفر نحو 18% من المصاريف.
وأوضح أن الوسيلة الثانية بحسب “المدينة” فهي المحافظة على الطعام وتقليل هدره، وهو ما يوفر 4 آلاف ريال سنويا، كذلك عدم استخدام السيارة بشكل مستمر للحفاظ على نمط حياة صحي، وتوفير حوالي 2000 ريال سنويا.
وتطرق إلى الوسيلة الرابعة، وهي عدم التفريط في العملات المعدنية وتجميعها وهو ما يوفر 1000 ريال سنويا، وأيضا البعد عن العلامات التجارية مرتفعة الأسعار وهو ما يوفر 15 ألف ريال سنويا. وفق”أخبار24″.
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