منح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان 5 ملايين ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في منطقة حائل.
ويأتي دعم ولي العهد استكمالا لما قدمه للجمعيات الخيرية من تبرعات ضمن مشروع دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة.
وشمل الدعم الخيري في منطقة حائل 3 جمعيات خيرية في المنطقة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة 4.152 مستفيدا ومستفيدة، يمثلون 3 فئات (رعاية الأيتام والشباب والفتيات المقبلين على الزواج وذوي الاحتياجات الخاصة). وفق”أخبار24″.
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