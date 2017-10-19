أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بعد غدٍ السبت.
وأوضحت أن المحال المستهدفة تلك التي تشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى “متعددة الأقسام”، والأقمشة النسائية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن من بين الأنشطة المستهدفة، المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.
ووضعت الوزارة اشتراطات للبيئة المكانية التي تعمل بها المرأة في المولات سواء كانت مغلقة أو مفتوحة أو محال قائمة بذاتها أو متعددة الأقسام، كما منعت تواجد العاملين الذكور في الأقسام النسائية أو العكس. وفق”أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج