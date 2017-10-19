أوضح برنامج “حساب المواطن” أن قائمة المستفيدين الأساسيين تشمل الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، والمواطنة المتزوجة من أجنبي، وزوجة المواطن، وكذلك الفرد مستقل السكن سواء كان رجلاً أو امرأة.
وأشار في بيان له، إلى أنه سبق الإعلان عن أن البرنامج سيشمل الأسر المسجلة في البوابة الإلكترونية للبرنامج من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وشدد على أن الحساب يحتفظ بخصوصية جميع المسجلين، وأن التواصل مع المستفيدين يكون من خلال رب الأسرة والفرد المستقل الذي قام بإنشاء حساب.
يذكر أن حساب المواطن قد بدأ في استقبال طلبات المواطنين للتسجيل في فبراير الماضي؛ حيث من المنتظر أن يتم صرف قيمة الدعم المقدمة للأسر المستحقة قبيل تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية قد تمسّ المواطن.وفق “أخبار 24”.
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