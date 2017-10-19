تميز يوم العالمي في روضة ملتقى الريان الأهلية صباح يوم الخميس الموافق:١٤٣٩/٠١/٢٩ه
بأطباق صحية نالت قدرا كبيرا من الإقبال من حيث تنوعها حيث تضمنت الاطباق على أركان متعددة قدمتها معلمات روضة ملتقى الريان الأهلية وهي :
” ركن الفواكة والعصائر الطازجة أ/ الهتون القويفلي – أ/ ندى المحسن ” ركن الخضار أ / لطيفة الترفان – أ /لمى الجوير ” ركن الحليب ومشتقاته أ / الجوهرة الهذيلي – أ / نورة القحطاني
” ركن الحبوب والبقوليات أ / بتول الحربي – أ / خلود الهزاع ” حيث بدأت معلمات الروضة تعاونهم معنا منذو الصباح الباكر بتحضير الاطباق الصحية للأطفال منذو الصباح الباكر وقام الأطفال بتجول حول الأركان وتناول الطعام الصحي والمفيد وفِي ختام هذا اليوم نتقدم بالشكر الجزيل لمعلمات روضتنا على جهودهم المميزة وتعاونهم معنا ..
قائدة الروضة : أسماء محمد العيصان
مشرفة النشاط : مها عبدالله الشملان
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