أقامت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بحافظة الخرج صباح اليوم الخميس الموافق: 1439/1/29هـ ورشة عمل من قبل لجنة مختصة من الشئون الصحية وذلك لتدريب منسوبي المستشفى على طريقة التعامل مع (برنامج مديري ) الخاص بالموظفين والذي يختص بمجموعة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها بوابة وزارة الصحة الإلكترونية و التي تخص منسوبي الصحة مثل اجازات الموظفين والمباشرة و غيرها من خدمات الموظفين وذلك للتعامل بنظام المعاملات الإلكترونية بدلاً من النظام الورقي المعمول به سابقاً ،،،
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