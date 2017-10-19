وصفت مجلة “وومان” النمساوية، الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والبروكلي والبطاطس والسمك والدواجن، بأنها “صديقة للقلب”.
وقالت المجلة -بحسب وكالة الأنباء الألمانية-: إن “هذه الأطعمة تساعد على الوقاية من تصلب وتضيق الشرايين، مما يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية”.
وللاستفادة من هذه المزايا، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بإمداد الجسم بالكمية المُوصى بها من البوتاسيوم يومياً، والتي تبلغ 3500 مللي جرام، ما يعادل ثمرتين موز.
وفي الوقت نفسه حذرت “وومان” من أن الإفراط في تناول البوتاسيوم قد يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية، مثل الغثيان والإسهال وآلام البطن.
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