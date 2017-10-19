ذكرت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية أن بخاخ الأنف يعمل على إزالة احتقان الأنف عند الإصابة بنزلة برد، مشيرة إلى أنه ينبغي استعمال البخاخ بمعدل مرتين إلى ثلاثة مرات في اليوم على مدار أسبوع كحد أقصى.
وذكرت أنه قبل استعمال البخاخ ينبغي تنظيف الأنف، ثم رش البخاخ في كل فتحة من فتحات الأنف، مع مراعاة التنفس عبر الأنف أثناء القيام بذلك. ويُراعى أيضاً ترك البخاخ لبعض الوقت ليؤتي مفعوله قبل استعمال المنديل مجدداً، مضيفة أنه من المهم أيضاً تنظيف رأس البخاخ بمنديل نظيف بعد كل استخدام، ثم غلق البخاخ جيداً.وفق “تواصل”.
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