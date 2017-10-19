قالت مصادر إنه تمت معاقبة الممرضة التي تسببت عن طريق الخطأ بحروق لرضيع بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، بحسم يومين من الراتب، وإنذارها.
وأوضحت أن المستشفى عاقب الممرضة لإهمالها في أداء عملها خلال قيامها بتنظيف الطفل الذي لا يتجاوز عمره الثلاثة أشهر، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن الممرضة لم تنتبه لدرجة حرارة المياه، ما تسبب للطفل بحروق من الدرجة الأولى.
وكان المتحدث باسم “صحة بيشة” عبدالله الغامدي صرح في وقت سابق بأنه ستتم محاسبة الممرضة داخلياً من قبل إدارة المستشفى وفقاً للأنظمة المتبعة.
يذكر أن الرضيع مجهول الأبوين تم تنويمه بمستشفى الأطفال لتقديم الرعاية الروتينية له بعد العثور عليه في وقت سابق، وقد تعرض للحرق بالخطأ على يد الممرضة، فيما أوضح الأطباء وجراح التجميل أنه يحتاج لمدة أسبوع للشفاء من تلك الحروق.
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