أعدت إحدى المدارس المتوسطة في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، خطة لاستفادة الطلاب من ساعة النشاط من خلال تجهيز ومناقشة برامج أنشطة يشارك فيها كل المعلمين بشكل أسبوعي.
وأوضح فهد الحربي قائد المدرسة المتوسطة عمرو بن دينار، وفقاً لـ”تواصل”، أن الفكرة تقوم على إعداد برنامج أسبوعي لساعة النشاط يناقش مسألة ما من كل الاتجاهات، مشيراً إلى أن الهدف من الخطة هو غرز القيم النافعة والاعتماد على النفس، إلى جانب تفعيل الأنشطة بآلية نافعة للطلاب ودعم المميزين منهم وصقل مواهبهم.
ولفت إلى أن الفكرة تحمل اسم “إبداعي في نشاطي”، سيتم خلالها مناقشة برنامج من برامج الأنشطة خلال الثلاثة أيام الأولى وفق جدول معد للمعلمين حسب تخصصاتهم والأنشطة المكلفين بها، وفي اليوم الختامي يجرى استعراض أعمال الطلاب لاختيار أفضلها وتكريم أصحابها. وفق”أخبار24”.
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