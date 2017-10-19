وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو، قيام شبان أفارقة يركبون دراجات نارية ودبابات بمضايقة المارة والسيارات في أحد شوارع مكة المكرمة.
وأظهر الفيديو المتداول، عدداً كبيراً من الدبابات والدراجات البخارية التي يستقلها شبان من جنسيات أفريقية وهي تسير بين السيارات وعلى جانبي الطريق والرصيف، فيما يقوم بعضهم بالاستعراض والتمايل وهم يقودون دراجاتهم بسرعة عالية، معرضين حياة المارة وقائدي السيارات للخطر.
بدوره ناشد المواطن خلال الفيديو، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التدخل لإنهاء هذا الوضع، داعياً مسؤولي المرور إلى تفقد شوارع مكة ومشاهدة تلك الظاهرة خلال يومي الخميس والجمعة وإيجاد حلول لها. وفق”أخبار24″.
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