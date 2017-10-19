تسلمت أسرة الشاب ضحية الخطأ الطبي في أحد المستشفيات الخاصة بالطائف أمس (الأربعاء)، جثمانه حيث تم تشييعه من جامع العباس.
واتھمت عائلة شاب يبلغ من العمر 15 عاماً وفقاً لـ”سبق”، مستشفى خاصاً في محافظة الطائف بقتله؛ بعد اتخاذ إجراءات طبیة أدت لوفاته؛ إثر عملیة جراحیة بسیطة أجريت له في المستشفى لعلاج “خراج” في فخذه لكن حالته الصحية تدهورت بعدها، وقدموا شكواھم لإدارة الشؤون الصحیة بالطائف.
بدورها فتحت مديرية الشؤون الصحية بالطائف تحقيقاً موسعاً مع الطاقم الطبي المتسبب في وفاة الشاب عبدالعزيز العيلي، كما سحبت بطاقات تراخیص مزاولة المھن وبطاقات هيئة التخصصات الصحیة من أفراده لحين الانتهاء من التحقيقات.
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