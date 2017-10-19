دفعت تغريدة لشاب كشف فيها عن عدم تمكنه من الحصول على شقة مناسبة، شركات ومحلات تجارية للتفاعل معها، وتقديم عروض له؛ لإيجاد سكن مناسب وشراء مستلزماته منها.
وكان الشاب عبدالله الخشرمي قد قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه يبحث عن شقة في شمال مدينة الرياض، لكنه فوجئ بأن الشقق جودتها سيئة وأسعارها مرتفعة جداً.
وعرضت شركة متخصصة في المقاولات على الخشرمي إيجاد سكن مناسب له، فيما قدمت محلات تجارية لبيع الملابس والأثاث والأواني المنزلية والسجاد عروضاً للخشرمي، لشراء كل ما يلزمه لسكنه الجديد من خلالها.وفق”أخبار24″.
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