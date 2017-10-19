علق المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، على رسالة متداولة على نطاق واسع تدعو الخريجات لزيارة مكاتب الأحوال المدنية لتعديل المؤهل الدراسي، نافياً صحة تلك الرسالة أو وجود علاقة بينها وبين التوظيف.
وقال المنيف في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “لا صحة لما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضرورة تعديل المؤهل لدى الزملاء في الأحوال المدنية قبل التقديم على الوظائف المطروحة في جدارة”.
وعن تكرار الأسماء في إعلانات التوظيف، أكد المنيف أن المكرر أسماؤهم لم يكملوا إجراءات ترشيحهم في الإعلانات الوظيفية السابقة ولم يباشروا؛ لذا يحق لهم التقديم على الإعلانات الوظيفية مجدداً، موضحاً أن تفاصيل الوظائف المتبقية التي لم يتقدم عليها أحد أو رشح من تقدم عليها على رغبة أفضل سيتم ذكرها في إعلان الترشيح النهائي. وفق”أخبار24″.
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