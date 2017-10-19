قالت مصادر يمنية إن حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني الذي يرأسه المخلوع علي عبدالله صالح، بعث برسالة إلى المجلس السياسي الحوثي أمس (الأربعاء)، تضمنت تهديداً بإنهاء التحالف بينهما، متهماً الحوثيين بممارسة الاضطهاد والتنكيل بأعضاء وقيادات الحزب.
وكشفت المصادر أن الرسالة التي وجهها أمين حزب المؤتمر عارف الزوكا للانقلابيين، وصف فيها ما يتعرض له الصحفيون والقيادات الموالية لصالح بالممارسات الإرهابية والفكرية والسياسية غير المسؤولة من قبل الحوثيين.
وأوضحت أن حزب المؤتمر اعتبر ممارسات الحوثي مؤشراً ودليلاً قاطعاً على عدم الرغبة في استمرار الشراكة بينهما إلا في إطار سيطرتهم الكاملة، وأرفق في رسالته أسماء 44 شخصاً من قياديين حوثيين وصحفيين تابعين لهم لا يكفون عن مهاجمة صالح وقيادات حزبه.
وأكد أمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا في رسالته أن هؤلاء العناصر لا يمكن أن يتجرؤوا على هذا الهجوم دون موافقة عليا من القيادة الحوثية، مشدداً على رفضهم التام لشراكة صورية أو ديكورية من الحوثيين.
يذكر أن مصادر من داخل حزب المؤتمر الشعبي كشفت عن وجود ضغوط كبيرة من قياديين بالحزب على المخلوع صالح، لإنهاء تحالفه مع الحوثيين بعد الانتهاكات والاعتداءات المختلفة التي تطالهم من الحوثيين، والتي تزايدت الأشهر الماضية. وفق”أخبار24″.
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