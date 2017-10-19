ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بالرياض ألقت القبض على أحد المتهمين الثلاثة بالاعتداء على المعلم مشرع البقمي بعد خروجه من المدرسة في حي النهضة مؤخراً، لافتةً إلى أنها أحالت المتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات معه بالواقعة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عاجل”، أن المتهم المقبوض عليه له شريكان آخران في الجريمة تربطهم جميعاً صلة قرابة، مبينةً أن المعلم “البقمي” نجح في التعرف على المتهم وتأكيده على مشاركته بالجريمة.
وكان المعلم البقمي قد تعرض إلى الاعتداء في حي النھضة بالرياض من قبل 3 مجھولین بعد خروجه من مدرسته؛ حيث قاموا بضربه بواسطة عصا غليظ قبل أن يقوم شخصان منهم بطعنه بآلة حادة.وفق”أخبار24″.
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