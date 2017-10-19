كشف الشاب صاحب الفيديو المنتشر في مواقع التواصل وهو يقول لطلاب مدرسة “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه”، عن هويته، مؤكدا أن الفيديو لا يخرج عن كونه مداعبة فُسرت في غير محلها ولقيت ردود أفعال مبالغا فيها.
وأوضح الشاب، ويدعى خالد القحطاني، وفقًا لـ “سبق”، أنه زار المدرسة لإعطاء بعض أقاربه مصروف الإفطار، وأن جميع من في الفصل من أقاربه، ولم يقصد أبدًا أن يحبطهم، فالأمر لم يخرج عن كونه مداعبة، أثناء زيارته للمدرسة التي تقع في قرية تابعة لعسير.
وأضاف القحطاني أنه حضر للمدرسة مبكراً، ربما قبل وصول المدير، ليعطي بعض أقاربه المصروف اليومي، وأن جميع من بالفيديو من الطلاب، يعرف ذويهم ويعرفونه ولا يمكن أن يقصد الإساءة له، نافيا أن يكون معلما.
وأشار إلى أنه وضع الفيديو لأنه اعتقد أنه طريف، في مجموعة واتساب، فتم تناقله على نطاق واسع دون علمه، مضيفًا أن الجميع يعلم يقينا أن الأرزاق بيد الله ومقدرة من الله، وحديثه لم يكن إلا مزاحًا، وأن من يدرس ويثابر سيتوظف وينال أهدافه، وهذه هي سنة الحياة.
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