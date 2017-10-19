الشاب صاحب مقطع ‏”تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه”‏ يكشف عن هويته

المحتوى السابق المحتوى التالي آل ذيبان ترعى فعاليات العصا البيضاء واليوم العالمي للبصر في مركز التربية الخاصة