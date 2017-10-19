أقام مركز التربية الخاصة فعاليات العصا البيضاء واليوم العالمي للبصر وذلك بحضور مساعدة مديرالتعليم والشؤون التعليمية للبنات الأستاذة /سماح بنت مبارك آل ذيبان ومشرفة أمانة التعليم أ/نورةالحربي،مساعدة مديرالعلاقات العامة والإعلام أ/فاطمةالعثمان ،رئيسة قسم التربيةالخاصة ومديرةالمركز أ/تهاني الربيع ،مشرفة العلاقات العامة والإعلام أ/إيمان البياهي،وكيلة مركز التربية الخاصة أ/أمل المعيذر وعدد من قائدات المدارس ومعلمات التربية الخاصة والطالبات.وقد تخلل البرنامج العديد من الفقرات والمسابقات الترفيهية.
ابتدأ البرنامج بأيآت من كتاب الله من احدى طالبات العوق البصري في الابتدائية الثامنةعشر (شذى الشهري) ،تلا ذلك كلمة ترحيبية ألقتها وكيلة المركزأ/أمل المعيذر استهلتها بدايةً بالترحيب بمساعدة مدير التعليم والشؤون التعليمية أ/سماح آل ذيبان وجميع الحاضرات من مشرفات وقائدات ومعلمات وطالبات،أوجزت كلمتها في رسالتين بالغتين أحدهما من مبصرة لكفيفة متحدثة فيها عن البشارة التي بشر بها رسول الله_ عليه الصلاة والسلام_ من فقد حبيبتيه بأنّ له الجنة،أما الرسالة الثانية من كفيفة لمبصرة تقول فيها:”اعلمي حفظك الله أن العمى ليس عمى البصر إنما عمى القلب” مؤكدة على أننامسؤولون عن هذه النعمة أمام الله تعالى فيجب حفظهاوشكرالله تعالى عليها.
عقب ذلك استمتعنا بمشاركة انشودة من احدى طالبات العوق البصري من المتوسطةالعاشرة (رينادالشهري)،ثم بعد ذلك تقدمت معلمة التربية الخاصةفي المتوسطة العاشرة أ/أسماءالحمير لإلقاء كلمتها معرفة بنفسهافي البدايةثم بينت مفهوم كل من العوق البصري والعصا البيضاء وأنواعها والطريقةالصحيحة للتعامل مع المكفوفين،ولي ذلك مشاركة طالبة من العوق البصري (هدى الشهري) في فقرة توجه وحركة بتوجيه من أ/أسماء الحمير، عقبتها مشاركة إحدى خريجات التربية الخاصة أ/أروى القاسم معرفة بكل فخر عن نفسها وما حصلت عليه من إنجاز حيث حصلت على تقدير إمتياز مع مرتبة الشرف في التربية الخاصة ،مدربة معتمدة،عضو فريق تطوعي ومعلمة تحفيظ قرآن.
اختتم البرنامج بتكريم مساعد مديرالتعليم والشؤون التعليميةأ/سماح آل ذيبان لطالبات التربيةالخاصة إذ عبرت في بداية التكريم عن سرورها لتواجدهافي هذا اليوم معززة روح الأمل في نفوس طالبات التربية الخاصةموجزة بعبارة أشعلت فيها الهمم :”أن المعاق من يمتلك جميع الحواس والأعضاء دون أن يتقدم خطوة ”
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