اعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة في قسم الاختبارات والقبول عن بدء تسجيل طلاب الانتساب للمرحلتين المتوسطة والثانوية وفق الآتي :
1- يكون تسجيل الطلاب الراغبين في الدراسة عن طريق الانتساب بالمدارس المحددة في البيان المرفق ويكون التسجيل عن طريق المدارس في المدة المحددة للتسجيل وحسب الشروط والضوابط المنظمة لذلك مع تنبيه الطالب بمراجعة المدرسة قبل الاختبارات بأسبوعين لتأدية الاختبارات الشفوية وتسليمهم جدول بذلك .
2- يكون البدء في تسجيل الطلاب الراغبين في الدراسة عن طريق الانتساب يوم الأحد الموافق 2 / 2 / 1439 هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 3 / 4 / 1439 هـ ولايقبل طالب بعد هذا التاريخ بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب .
3- على كل مدرسة وضع إعلان في الأماكن العامة والمساجد القريبة من المدرسة وعند أبواب المدارس توضح فيه موعد بدء وانتهاء التسجيل ..
4- على المدارس المعنية تسجيل مالايقل عن (50) طالباً للمرحلة الثانوية (40) طالباً للمرحلة المتوسطة لكل صف دراسي ورصد بياناتهم في النظام المركزي (نور) أولاً بأول عند التسجيل وإرسال أسماء الطلاب وبياناتهم الشخصية وصور شهاداتهم الدراسية مصادق عليها من قبل المدرسة إلى قسم الاختبارات والقبول بعد انتهاء التسجيل حتى يتم التأكد من صحتها .
5- على المدارس نقل الطلاب الناجحين إلى فصولهم الجديدة في المدارس الأخرى .
6- لايتم قبول أي طالب بالفصل الدراسي الثاني في الانتساب مهما كانت الأسباب والمبررات .
7- التنسيق مع مستودع الإدارة لصرف المقررات الدراسية للطلاب .
8- في حال فقد الطالب لشهادته في نظام نور بكتفي بملفه الإلكتروني باالنظام وكذا الطلاب الدارسين .
9- يقوم الطالب ( غير السعودي ) الذي يرغب الانتساب ويحمل إقامة نظامية سارية المفعول أو ولي أمره بالدخول على نظام ” أبشر” وطباعة بيانات إثبات دخوله وإقامته بالمملكة خلال العام الدراسي الذي تقدم فيه وتقديمها للمدرسة قبل بدء اختبارات الفصلين الدراسيين الأول والثاني بأربعة أسابيع .
وفيما يلي نموذج طلب التقديم للاختبار وقائمة بأسماء المدارس المحددة بالانتساب :
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