اقامت شعبة التربية البدنية دورة بعنوان ( التعلم النشط ) بمركز التدريب التربوي يوم الاحد الموافق1439/1/21 هـ، وذلك بهدف عام تمكين المعلمين من إستخدام إستراتيجيات التعلم النشط حيث إستمرت على مدى يوم تدريبي واحد واستهدفت معلمي التربية البدنية بالمدارس حيث تناولت الدورة عدة أهداف تفصيلية تمثلت في رفع مستوى مشاركة الطلاب في عملية التعلم والتقليل من أسلوب المحاضرة وتفعيل مهارات التفكير العليا ورفع مستوى التحصيل الدراسي ومناقشة أبرز الإستراتيجيات المناسبة لمنهج التربية البدنية.
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شعبة التربية البدنية تقيم دورة لمعلمي التربية البدنية في التعلم النشط بمركز التدريب
شعبة التربية البدنية تقيم دورة لمعلمي التربية البدنية في التعلم النشط بمركز التدريب
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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