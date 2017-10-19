نفذ تعليم الخرج ممثلا بوحدة برنامج تطوير مهارات التربويين والتربويات اجتماعا تعريفيا ببرنامج تطوير مهارات التربويات في مجال تقويم التحصيل الدراسي ، وذلك صباح اليوم الأربعاء 1439/1/28ه بقاعة مدارس الفرسان الأهليه ، ويستهدف البرنامج مسؤولات برنامج تطوير مهارات التربويات في المدارس .
تحدثت مديرة برنامج تطوير مهارات التربويين والتربويات الدكتوره ساره الحقباني عن أبرز محاور البرنامج وهي : التعريف بالبرنامج ، الرؤية والرسالة والأهداف العامة للبرنامج ، مستويات العمل في البرنامج الإدارة الوسطية والتي تتمثل في منسقة البرنامج ، البرنامج في المدرسة ، مراحل تنفيذ البرنامج على مستوى إدارة التربية والتعليم ، مراحل تنفيذ البرنامج على مستوى المدرسة (لكل فصل دراسي) مهام مسؤولة البرنامج في المدرسة تقويم التحصيل الدراسي (العد، التقدير،التقويم ، القياس ، الفرق بين القياس والتقويم ، الصعوبات التي تواجه عملية تقويم التحصيل الدراسي الاختبارات التحصيلية وشرح دليلي المنسق والمطبق ، دليل عمل البرنامج .
ثم تحدثت عن الهدف العام للخطة التشغيلية للبرنامج وهي تطوير مهارات التربويين والتربويات في مجال تقويم التحصيل الدراسي ، الهدف التفصيلي وهو نشر ثقافة القياس والتقويم في الميدان التربوي ،توطين البرنامج في المدرسة وبناء استراتيجيات تقويمية يستفيد منها المعلم في تقويم التحصيل .
بعد ذلك ألقت الحقباني الضوء على الاختبارات الدولية التي ستطبق هذا العام في المملكة العربية السعودية وهي اختبار (PISA ) ، (TIMSS )و (PIRLS ) عرفت بكلمة (PISA ) وإلى ماذا يهدف ،أهمية ومميزات اختبارات PISA للملكة العربية السعودية ، الفئة المستهدفة وهم (الطلاب والطالبات الذين اتموا “15” سنه دون اعتبارا للصفوف الدراسية والمواد التي يتم تطبيقها في اختبارات (PISA ) ، تطبيق الدراسة والاستعداد لها من خلال دور المعلم والطالب والمدرسة والأسرة ،سنوات انعقادها وأدوات الدراسة ، كما عرفت بكلمة (TIMSS ) وذكرت المسؤولون عن إدارة الاختبار حيث تتم الدراسة تحت إشراف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA ) كما ذكرت أهداف الدراسة والفئات المستهدفة وسنوات انعقاد الاختبار والمواد التي يطبق عليها هذا الاختبار ..
و تهدف هذه الاختبارات الدولية إلى وجود شعب متعلم ومثقف بالرفع من تحصيل الطلاب المعرفي فهي نقطة انطلاق تسعى للتطوير والتحسين ..
وقد تخلل هذه الورشة عدد من المناقشات وتم توزيع نشرات تعريفية بالبرنامج ..
وفي ختام الورشة شكرت مديرة البرنامج أ/ ساره الحقباني الحاضرات على تلبية الدعوة وتمنت للجميع التوفيق والسداد ..
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج